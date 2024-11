RIYAD, Arabia Saudita, Nov. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) di Medina ha implementato con successo una nuova tecnologia, il Large-Format Tissue Processing (Supa Mega Block). Questa tecnologia accelera l'esame dei tessuti cancerosi dopo l'asportazione, garantendo l'escissione completa di tutte le aree interessate in un unico passaggio. Questo processo consente di risparmiare tempo, ridurre i costi e migliorare l'esperienza del paziente, rendendo il KFSHRC di Medina la prima struttura medica in Arabia Saudita ad adottare questa tecnologia avanzata.

Questa tecnologia consente ai patologi di eseguire una scansione completa dei tessuti asportati per valutare il modello e la quantità di tumore, identificando con precisione i confini delle aree colpite dal cancro e assicurando che i margini del tessuto siano privi di cellule tumorali. Questo conferma il successo della procedura medica, eliminando la necessità di ulteriori interventi.

Inoltre, la tecnologia semplifica il processo di corrispondenza tra immagini radiologiche e campioni anatomici, che in precedenza richiedeva più fasi e numerosi vetrini di laboratorio a causa delle dimensioni ridotte dei tessuti esaminati con i metodi tradizionali. Tuttavia, l'elaborazione dei tessuti in grande formato consente agli specialisti di esaminare una quantità di tessuto quattro volte superiore in un singolo test, migliorando significativamente l'accuratezza e l'efficienza diagnostica.

Da notare che il KFSHRC si è classificato per il secondo anno consecutivo al primo posto in Medio Oriente e Africa e al 20° a livello globale nell'elenco dei 250 migliori centri medici accademici del mondo ed è stato riconosciuto come il marchio sanitario di maggior valore nel Regno e in Medio Oriente, secondo la classifica di Brand Finance 2024. Inoltre, nello stesso anno si è classificato tra i migliori 250 ospedali del mondo ed è stato inserito dalla rivista Newsweek nell’elenco World’s Smartest Hospitals per il 2025.

Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.kfshrc.edu.sa o contattare il nostro team media all'indirizzo mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile su https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b332d6a3-3ce1-426d-a89b-149bf0dce514