SHANGHAI, Nov. 15, 2024 -- Quest'anno ricorre il quinto anniversario dell'introduzione del concetto di sviluppo urbano incentrato sulle persone. In qualità di distretto pioniere di Shanghai, Yangpu ha abbracciato questo importante concetto e si è impegnato a creare un ambiente vivibile, piacevole, aperto alle attività economiche e favorevole al turismo, allo scopo di migliorare il benessere e la felicità dei residenti locali.



The Publicity Department of the CPC Yangpu District Committee ha introdotto questo concetto nel 2024, quando Yangpu ha raggiunto notevoli progressi in vari settori. È il primo distretto di Shanghai ad aver completato il maggior numero di ristrutturazioni di vecchi edifici residenziali e ad aver creato nuove mense sociali per gli anziani. Il settore del software e dei servizi informatici ha registrato una crescita dei ricavi del 19,6% su base annua, la più alta tra le aree urbane centrali di Shanghai. Nel frattempo, il totale delle vendite al dettaglio di beni di consumo del distretto ha raggiunto i 41,857 miliardi di yuan, superando anche altre aree urbane centrali.

A Yangpu, le migliori risorse sono dedicate all'assistenza delle persone.

L'edificio ovest ristrutturato di un magazzino di cotone centenario è stato trasformato nel WorldSkills Museum, che mette in mostra i risultati ottenuti in vari campi. L'ex sito del cantiere navale di Shanghai è stato trasformato nella sede di un'impresa amministrata a livello centrale e nella futura sede di un museo di navi antiche.

A Yangpu, l'integrazione di commercio, turismo e cultura ha arricchito notevolmente la vita della popolazione.

Il blocco Changbai 228 ha conservato il suo fascino storico, integrando al tempo stesso varie attività e servizi per la comunità, creando una nuovissima area con accesso ai servizi per la vita quotidiana e tempi di pendolarismo di 15 minuti.

Qui i residenti possono usufruire di mense sociali, centri fitness e possono persino far correre e giocare i bambini su prati aperti. Gli appartamenti di nuova costruzione offrono ai residenti un ambiente di alta qualità in cui vivere. Percorrendo l'area che va dallo stadio Jiangwan alla Comunità della conoscenza e dell'innovazione su Daxue Road, i residenti e i turisti possono dedicarsi al tempo libero e al divertimento, ma anche agli acquisti, su un'area di circa 1,2 chilometri.

Da agosto a dicembre di quest'anno, Yangpu lancerà oltre un centinaio di attività commerciali, turistiche e culturali, tra cui il festival del turismo studentesco, la settimana del fitness e l'apertura del Museo d'arte contemporanea di Dunhuang.

Yangpu continuerà anche in futuro a concentrarsi sulle questioni chiave che interessano la popolazione e a perseverare nello sviluppo integrato di commercio, turismo e cultura per supportare con pratiche più esemplari l'impegno di Shanghai nel creare una città modello incentrata sulle persone.

Fonte: The Publicity Department of the CPC Yangpu District Committee