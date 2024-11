(Adnkronos) - Milano, 19 Novembre 2024. The Box, l'esclusiva location alle porte di Milano, annuncia il lancio di un innovativo format dedicato alla pausa pranzo business attraverso il suo rinomato Ristorante Olio, recentemente segnalato dalla Guida Michelin 2024.

L'iniziativa, rappresenta una significativa evoluzione nel panorama dei pranzi di lavoro di alto livello, offrendo un'esperienza gastronomica in un ambiente raffinato e riservato.

Il progetto nasce dall'attenta analisi delle esigenze della clientela business e dalla volontà di creare un'offerta che unisca l'eccellenza culinaria alla praticità richiesta dai professionisti. La nuova proposta si inserisce strategicamente nel percorso di crescita e innovazione di The Box, confermando il suo posizionamento come punto di riferimento per l'alta ristorazione nel territorio.



Il nuovo Business Lunch di Ristorante Olio, che si trova al The Box location per eventi a Milano, si distingue per un approccio completamente rinnovato alla pausa pranzo, con la creazione di un'area bistrot dedicata che garantisce privacy e comfort per gli ospiti business.

La filosofia alla base del progetto si fonda su tre pilastri fondamentali: qualità superiore delle materie prime, molte delle quali provenienti dall'orto di proprietà, massima flessibilità nella composizione del menu, e un servizio efficiente calibrato sui tempi della pausa pranzo. L'esperienza è stata progettata per soddisfare le esigenze di una clientela business sempre più esigente, che cerca non solo un pasto di qualità ma un vero e proprio momento di prestigio in cui coniugare lavoro e piacere gastronomico.

La location, facilmente raggiungibile e dotata di ampio parcheggio privato, permette ai professionisti di ottimizzare i tempi mantenendo tutti i vantaggi di un pranzo d'affari in un contesto esclusivo.



Il menu Business Lunch si caratterizza per una struttura innovativa che prevede la possibilità di scegliere tra due starter, due primi e due secondi, permettendo ai clienti di creare il proprio percorso gastronomico ideale.

La proposta, disponibile a partire da 35 euro per persona con servizio del pane e acqua inclusi, offre formule componibili a due o tre portate, consentendo di alternare liberamente piatti di mare, di terra e vegetariani secondo le preferenze personali.

Particolare attenzione è stata dedicata alla carta dei dessert business, che propone una selezione di dolci classici rivisitati in chiave leggera, inclusa una nuova interpretazione del caffè gourmand con piccola pasticceria, tutti proposti al prezzo di 8 euro. La flessibilità del format permette di adattare l'esperienza alle diverse esigenze, dai pranzi di lavoro veloci alle riunioni più strutturate, mantenendo sempre elevati standard qualitativi.



Lo Chef Andrea Marinelli, forte del recente riconoscimento della Guida Michelin, ha sviluppato un menu che rispecchia la sua visione di una cucina contemporanea di alto livello, adattata alle esigenze del pranzo business.

L'approccio dello chef si basa sull'utilizzo di materie prime eccellenti, con particolare attenzione ai prodotti stagionali provenienti dall'orto di The Box, garantendo freschezza e sostenibilità in ogni piatto.

La proposta gastronomica mantiene l'identità distintiva del Ristorante Olio, con piatti che uniscono tecnica e creatività, presentati in modo elegante ma essenziale per rispettare i tempi della pausa pranzo.

L'esperienza culinaria è ulteriormente arricchita dalla possibilità di usufruire del menu anche in versione gluten-free certificata AIC, confermando l'attenzione del ristorante per le diverse esigenze alimentari.



L'area bistrot del Ristorante Olio è stata appositamente ripensata per creare un ambiente ideale per i pranzi di lavoro, dove design contemporaneo e comfort si fondono in uno spazio dall'atmosfera sofisticata ma informale.

Gli ambienti sono caratterizzati da un'illuminazione naturale garantita dalle ampie vetrate che si affacciano sul verde circostante, creando un'atmosfera rilassante che favorisce le conversazioni business.

La disposizione degli spazi assicura la giusta privacy per ogni tavolo, mentre il servizio attento e discreto contribuisce a rendere ogni pranzo un'esperienza professionale impeccabile. L'accesso diretto dal parcheggio privato e la presenza di spazi riservati per riunioni post-pranzo completano un'offerta pensata per ottimizzare i tempi della clientela business.

Per maggiori informazioni

Sito web: https://www.spaziothebox.it/location-per-eventi-aziendali-e-non-a-milano/