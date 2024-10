(Adnkronos) -

I lavori della nona edizione del FMWJ si apriranno il 25 novembre (Giornata internazionale contro la violenza sulle donne) alle ore 9:30 presso l’Università di Bari

Bari, 29/10/2024. Il Forum delle Giornaliste del Mediterraneo (FMWJ), sin dal 2017, si pone l'ambizioso obiettivo di creare ponti e abbattere muri tra le sponde del Mediterraneo, promuovendo un giornalismo indipendente e di qualità, dando voce alle inviate nei teatri di guerra, alle giornaliste investigative e a tutte quelle professioniste, ricercatrici e attiviste che interpretano il proprio lavoro come presidio di democrazia e come impegno attivo per la pace, la difesa dei diritti umani e il contrasto alla disinformazione e alle fake news.

Un altro importante aspetto del Forum è il suo impegno per contrastare i discorsi d'odio (hate speech), il sessismo e gli stereotipi di genere, temi strettamente collegati alla rappresentazione delle donne nei media, promuovendo un approccio decoloniale e intersezionale alla narrazione giornalistica.

I temi di quest’anno

“Press care, life care. Liberare la verità, nutrire la vita” è il tema cardine della nona edizione.

Tutelare la libertà d’informazione significa infatti difendere ogni aspetto della vita democratica, dei diritti civili, dei diritti umani, della giustizia ambientale ed ecologica.

Dal livello di libertà di stampa si misura la tenuta dello Stato di diritto; e in Italia l’instabilità del sistema editoriale e la precarizzazione del lavoro delle giovani giornaliste e giornalisti, non riesce a garantire il turn over in una categoria che assottiglia sempre più le sue fila.

Mentre le nuove riforme legislative minano alle basi il diritto dei cittadini di essere informati, l’Unione Europea lancia allarmi sulla riforma della giustizia, sulla protezione dei giornalisti dalle querele temerarie e della crisi della pluralità del servizio pubblico radiotelevisivo.

Il Forum quest’anno affronterà anche i temi della maternità, salute mentale e leadership nel giornalismo e il tema della riproduzione sociale, che grava, non pagato, completamente sulle spalle delle donne, anche giornaliste.

Hanno confermato la loro presenza giornaliste dal Kurdistan turco e dal Kurdistan irakeno, Rojava (Siria del nord est), da Spagna, Grecia, UK, Belgio, Africa Sub sahariana, Palestina, Egitto.

Apertura dei lavori

Il 25 novembre, data in cui si celebra anche la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne (istituita dall'Onu nel 1999), i lavori del 9° Forum delle Giornaliste del Mediterraneo saranno aperti da Stefano Bronzini, Rettore dell’Università degli Studi di Bari "Aldo Moro" e Loredana Capone, Presidente del Consiglio della Regione Puglia.

Appuntamento (anche con i colleghi giornalisti) è fissato per le ore 9:30 presso l’aula Don Tonino Bello dell’Università di Bari, in via Crisanzio 42 a Bari.

Seguiranno gli interventi di Loredana Perla, Direttrice del Dipartimento For.Psi.Com., Luigi Cazzato, Direttore del Master in Giornalismo; Piero Ricci, Presidente Ordine giornalisti di Puglia, Vito Fatiguso, Segretario Assostampa Puglia, Raffaele Lorusso, Comitato esecutivo Federazione Internazionale dei giornalisti (IFJ), Lino Patruno, direttore Medi@terraneonews e docente del Master in Giornalismo, Rossella Matarrese, Coordinatrice regionale di Gi.U.Li.A. giornaliste, Felice Blasi, vicepresidente Co.Re.Com Puglia.

Ogni panel organizzato dal Forum, incluso questo primo incontro che apre ufficialmente la tre giorni di Bari e Lecce, è strutturato come un vero e proprio corso di formazione professionale, riconosciuto con crediti formativi sia per i giornalisti che per gli studenti universitari, offrendo così un'importante opportunità di crescita e aggiornamento.

In questo modo, il Forum delle Giornaliste del Mediterraneo si configura come una piattaforma di riflessione e azione per un giornalismo più etico e inclusivo, capace di promuovere la pace, la giustizia e i diritti umani.

Il comitato scientifico

Il comitato scientifico del Forum è composto da Loredana Perla, direttrice Dipartimento For.Psi.Com dell'Università di Bari; Luigi Cazzato, coordinatore Master in Giornalismo dell'ateneo barese, Marilù Mastrogiovanni, fondatrice e direttrice del Forum; Lorena Carbonara e Laura Corradi dell'Università della Calabria; Armida Salvati, Rosa Gallelli, Ylenia De Luca, Filippo Silvestri, Antonella D’Autilia e Claudia Attimonelli dell'Università di Bari.

Organizzazione e partnership

Il Forum è organizzato dall’Associazione nazionale “Giulia giornaliste”, dall’Associazione “Giornaliste del Mediterraneo”, la cooperativa IdeaDinamica, l’Università degli Studi di Bari, il Centro di ricerca S/Murare il Mediterraneo.

Col il patrocinio dell’Ordine dei giornalisti della Puglia, FNSI e Assostampa, Ossigeno per l’Informazione.

La nona edizione del FMWJ è anche vincitrice del Bando Futura della Regione Puglia.

Contatti: http://www.giornaliste.org