

Roma, 23 feb. (Adnkronos) - "Cybercrime e cyberwar: norme, geopolitica e cybersecurity per una Difesa comune" è il titolo della 5° edizione di CyberSec, la conferenza internazionale promossa ed organizzata dal quotidiano Cybersecurity Italia che si terrà il 4 e 5 marzo prossimi alla Scuola superiore di polizia. L’edizione 2026 è in collaborazione con Polizia di Stato, che attraverso il servizio della polizia postale e della sicurezza cibernetica è in prima linea sia nel contrasto al cybercrime sia nella protezione delle infrastrutture critiche informatiche nazionali. La conferenza si terrà il 4 e 5 marzo 2026 a Roma presso la Scuola superiore di polizia.

Il direttore di Cybersecurity Italia Luigi Garofalo afferma: "Siamo orgogliosi della collaborazione con polizia di Stato, è un riconoscimento per CyberSec, che si posiziona sempre di più nel nostro Paese come il principale momento di confronto sulla cybersicurezza tra tutti gli stakeholder rilevanti sia istituzionali sia aziendali con l’obiettivo di proporre, in modo collaborativo, come affrontare e vincere le sfide del cybercrime e della cyberwar nell’attuale contesto geopolitico. Il cyberspazio non può più essere trattato solo come silos, perché è uno dei domini della guerra ibrida, combattuta quotidianamente. Infatti, dal nostro punto di vista la cybersicurezza è sicurezza nazionale". Per il direttore della conferenza Eliana D'Aquanno, "la cybersicurezza è una sfida sistemica che richiede cultura, tecnologie, visione, coordinamento, capacità di governance e formazione. CyberSec, con la 5° edizione presso la prestigiosa scuola superiore di polizia, continua ad essere la piattaforma in cui questa consapevolezza si consolida ed evolve. CyberSec è nata proprio con questa ambizione: favorire un confronto di alto livello che non si esaurisca nel dibattito, ma contribuisca alla definizione di una strategia condivisa per la resilienza del Paese e la tutela del benessere collettivo".

I relatori di CyberSec2026 saranno i rappresentanti delle Istituzioni e i top manager delle aziende più strategiche della cybersecurity, provenienti dall’Italia e dall’estero. Tra gli speaker confermati:

- Matteo Piantedosi, Ministro dell’Interno

- Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy

- Vittorio Pisani, Capo della Polizia, Direttore Generale della Pubblica Sicurezza

- Vittorio Rizzi, Direttore Generale, DIS

- Henna Virkkunen, Executive Vice-President, Commissione Europea

- Bruno Frattasi, Direttore Generale, Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale

- Sandro Sanasi, Comandante, Comando per le Operazioni in Rete

- Ivano Gabrielli, Direttore del Servizio della Polizia Postale e della Sicurezza Cibernetica

- Riccardo Croce, Direttore, CNAIPIC, Centro Nazionale Anticrimine

- Gianpaolo Zambonini, Dirigente Superiore, Polizia di Stato e Direttore, Servizio per la Sicurezza Cibernetica, Ministero dell’Interno

- Patrick Touak, Direttore del Comando Cyberspazio del Ministero dell'Interno francese (ComCyberMI)

- Mario Nobile, Direttore Generale, Agenzia per l'Italia Digitale

- Nunzia Ciardi, Vice Direttrice Generale, ACN

- Paolo Aceto, Gen. D. Comandante, III Reparto, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

- Luca Tagliaretti, Executive Director, ECCC

- Alessandro De Pedys, Direttore Generale per le Questioni Cibernetiche, MAECI

- Mario Viola, Direttore della Scuola Superiore di Polizia

Per saperne di più:



Vai sul sito della Conferenza



