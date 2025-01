-

L’evento, in programma dalle ore 9, è organizzato all’interno del progetto “CULTURA TURISMO LAVORO” della Fondazione Anna Maria Catalano

Fiumicino, 7 gennaio 2025. Si terrà giovedì 16 gennaio dalle ore 9 al Palazzo del Granarone di Cerveteri il Convegno “Il Tempo della Cultura”. L’evento, organizzato nell’ambito del progetto “CULTURA TURISMO LAVORO” della Fondazione Anna Maria Catalano, finanziato con i fondi UE della Next Generation nell’ambito del PNRR Cultura – TOCC, sarà centrato sul patrimonio culturale del territorio di Cerveteri, mettendone a fuoco alcuni aspetti di rilevanza sociale ed economica. L’obiettivo è quello di far emergere le esperienze locali, trasformando i “giacimenti” culturali in risorse vive, da investire nelle strategie concrete per trasformare il Capitale Culturale in Capitale Economico. L’intento è, dunque, quello di promuovere un’idea di cultura più inclusiva e riferita all’intero patrimonio simbolico e valoriale locale e nazionale, affiancando ai beni culturali e alle varie forme espressive e artistiche anche i beni naturali, ambientali e le culture imprenditoriali.

Il Convegno, moderato dallo scrittore e giornalista Antonio Galdo, si aprirà con i saluti istituzionali di: Elena Gubetti, sindaca di Cerveteri; Federica Battafarano, vice sindaca e assessora alla Cultura di Cerveteri; Mario Baccini, sindaco di Fiumicino; Alessio Pascucci, consigliere metropolitano di Roma Capitale; Tiziana Biolghini, consigliera delegata della Città Metropolitana di Roma. Seguirà l’intervento introduttivo di Sergio Estivi, presidente del Collegio Scientifico della Fondazione Anna Maria Catalano.

Nel primo panel, intitolato “Le donne nel tempo della cultura. Partire dalla storia e dalla letteratura per ripensare la società”, interverranno: Tea Ranno, scrittrice e docente di scrittura creativa; Laura Di Nicola, professoressa della Sapienza Università di Roma e direttrice del Laboratorio Calvino; Mihaela Gavrila, professoressa della Sapienza e vicepresidente della Fondazione Anna Maria Catalano; Barbara Pignataro, giornalista.

Il panel successivo, “Archeologia e Ambiente. Il passato come chiave del futuro”, vedrà protagonisti: Margherita Eichberg, soprintendente Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Provincia di Viterbo e dell’Etruria Meridionale; Col. Daniela Piccoli della Cattedra di Scienze Ambientali presso la Scuola Ufficiali Carabinieri; Gianluca Piovesan, professore dell’Università degli Studi della Tuscia.

“Il valore economico della Cultura” è il titolo del terzo panel, durante il quale interverranno: Mihaela Gavrila, professoressa della Sapienza e vicepresidente Fondazione Anna Maria Catalano; Carmine Daniele, vicedirettore generale della Banca di Credito Cooperativo di Roma; Pierluigi Nucci e Emanuela Ponari della Coop. di Comunità “La Maesa”; Roberto Paolini, artigiano.

L’evento sarà inoltre animato da due performance dell’attore e regista Agostino De Angelis: “Storia e storie di Donne” e “Impronte sulle pietre della storia”.

Fondazione Anna Maria Catalano

Via Marotta, 7 - 00054 Fiumicino (RM)



Per info: Andrea Pranovi tel. 328 30 40 781 mail:andrea.pranovi@gmail.com