

Roma, 27 gen (Adnkronos) - "Abbiamo chiesto al presidente Fontana di dare una risposta alla richiesta già fatta all'indomani dell'uccisione di Renee Good a Minneapolis di una commemorazione in aula alla Camera, come si fece per Charlie Kirk, e di tenerla insieme a quella per Alex Pretti". Lo ha detto la capogruppo di Avs alla Camera Luana Zanella al termine della Conferenza dei capigruppo di Montecitorio.



