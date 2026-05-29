

Roma, 28 mag. (Adnkronos) - "Anche nella città che ci ospita, a Roma, stiamo toccando con mano tante segnalazioni da parte di genitori ed educatori". Lo ha dichiarato Maria Chiara Iannarelli, consigliere regionale del Lazio di FdI intervenendo al convegno 'Il Grande Bavaglio', promosso da Pro Vita e Famiglia alla Camera dei deputati.

Nel suo intervento, Iannarelli ha denunciato quella che ha definito "una pedagogia di Stato" che "vuole spegnere la responsabilità educativa dei genitori", parlando di "corsi obbligatori" che imporrebbero agli educatori "di trasmettere ai bambini il superamento del binarismo sessuale dei personaggi delle fiabe". La consigliera regionale di FdI ha inoltre parlato di "pressioni e minacce di allontanamento" nei confronti di educatori contrari a determinate iniziative scolastiche. Iannarelli ha citato anche casi avvenuti negli Stati Uniti di "genitori allontanati da scuola per aver detto no all’intervento di drag queen nelle scuole primarie" e vicende nel Regno Unito relative a docenti e famiglie contrari a iniziative sui temi dell’identità di genere.

