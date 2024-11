Roma, 13 nov. (Adnkronos) - "Nelle relazioni internazionali, l’IA può migliorare il dialogo tra Stati, offrendo soluzioni concrete e tempestive. Tuttavia ci deve essere una mano che guidi questa tecnologia e che sia mossa dall’etica, dal senso di responsabilità. Perché l'IA può potenziare la democrazia o distruggerla, può servire la pace o la guerra. Questa tecnologia è stata usata per influenzare altri Stati e destabilizzare le democrazie, per condizionare le campagne elettorali. Attraverso sofisticate operazioni di disinformazione, regimi e Stati canaglia usano la manipolazione dell’opinione pubblica sfruttando piattaforme di social media, fake news e profili falsi generati da algoritmi di Ia. Dobbiamo adottare misure di protezione adeguate e condivise a livello globale per impedire che l’Ia venga utilizzata per mettere a rischio i valori fondamentali della nostra società". Lo ha detto la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo all'evento "Intelligenza artificiale. I prossimi passi nelle scienze politiche e nelle relazioni internazionali".