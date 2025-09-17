

Roma, 17 set.-(Adnkronos) - "Questo testo rafforza la tutela dei dati personali, il nuovo petrolio della nostra epoca, la trasparenza degli algoritmi, la sicurezza nazionale. È una cornice chiara fondata sulla centralità della persona, sui principi della nostra Costituzione. Con questo provvedimento l'Italia si dà una cornice legislativa importante, un segnale di serietà e responsabilità". Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli, intervenendo in Aula in dichiarazione di voto sul ddl di delega al governo sull'Intelligenza artificiale.

"Resta una riflessione. Da una parte c'è l'Europa, con l'Ai Act, che rallenta i tempi di reazione, dall'altra paesi come il Giappone che affidano tutto all'autoregolamentazione delle aziende. Questo squilibrio pesa sulla nostra competitività. Regolamentare è giusto, ma la burocrazia non può diventare una zavorra", conclude.

