Roma, 13 giu. (Adnkronos) - Martedì 17 e mercoledì 18 giugno prossimi una delegazione del Comitato di vigilanza sull’attività di documentazione, guidata dalla presidente Anna Ascani, vicepresidente della Camera, sarà a Londra, alla House of Commons. Faranno parte della delegazione anche il questore della Camera, Filippo Scerra e le deputate Ilaria Cavo e Rosaria Tassinari.

Durante la visita, che segue quella a Bruxelles dello scorso aprile, la delegazione approfondirà le modalità di esercizio delle funzioni di controllo parlamentare e di monitoraggio delle politiche pubbliche all’interno del Parlamento britannico, gli strumenti di controllo parlamentare e di controllo indipendente sulla gestione dei fondi pubblici e le tipologie di documentazione parlamentare di supporto a queste funzioni. La delegazione incontrerà inoltre la Deputy Speaker della House of Commons, Judith Cummins, e i componenti dell’Appg on Italy del Parlamento britannico.