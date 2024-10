Roma, 23 ott. - (Adnkronos) - "Tutti facciamo esperienza di tecnologia, ma non è detto che tutti, solo perché siamo umani, facciamo esperienza di umanità. Viviamo in un tempo in cui la tecnologia modifica l'esperienza umana: siamo abituati continuamente a utilizzare i device a nostra disposizione in ogni momento della giornata e quindi fare centinaia e centinaia di scelte. Ma fare scelte non vuol dire decidere. Se è vero che la tecnologia ci offre una straordinaria quantità di scelte che ci permettono di esercitare la nostra libertà, non è altrettanto vero che tali scelte rappresentino la di fatto la nostra capacità di decidere".

Così Don Luca Peyron, fondatore e direttore Servizio per l'Apostolato Digitale Arcidiocesi di Torino, intervenuto in occasione della Terza edizione del'AI&VR Festival Multiverse World, il Festival dedicato al mondo del Metaverso e a tutto l'universo della comunicazione digitale, oggi a Torino presso il Museo Nazionale del Cinema.