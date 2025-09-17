

Roma, 17 set.-(Adnkronos) - “Oggi approviamo un provvedimento di valore strategico. L’intelligenza artificiale rappresenta un cambiamento epocale, la rivoluzione industriale del nostro tempo. Questa rivoluzione va però governata e non subita. L’Ia deve essere al servizio dell’intelligenza umana e non il contrario. Con questo ddl diamo attenzione alla crescita, agli investimenti, alla sicurezza, alla protezione degli utenti. Non era facile mettere in campo regole che rafforzassero la normativa europea, senza appesantirla troppo. Ci siamo riusciti". Così intervenendo in aula il senatore di Fratelli d’Italia, Andrea De Priamo.

"L’Europa regolamenta troppo, ma forse in questo caso era doveroso intervenire. Non dobbiamo dimenticare che da una parte c’è la sicurezza, dall’altra lo sviluppo tecnologico. Al centro: trasparenza, sicurezza, riservatezza, pari opportunità. Su questo tema si giocano grandi sfide anche legate ai diritti fondamentali della persona, basti pensare all’intrusività riguardo all’Ia di autocrazie come la Cina. Anche per questo erano fondamentali i nostri interventi. Stiamo facendo un passo importante verso il futuro, che è già presente, per il bene degli italiani”, conclude.

