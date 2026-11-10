

Roma, 10 nov. - (Adnkronos) - “La sovranità tecnologica non significa autarchia, ma governabilità, capacità di scelta e controllo”. È questo il cuore del discorso che il Ceo di Engineering, Aldo Bisio, ha tenuto nel corso di 'AI Sovrana per l’Europa: IS-IA, l’architettura digitale italiana di Engineering Group', evento promosso da Engineering e co-ospitato al Parlamento europeo di Bruxelles dalle vicepresidenti dell’Eurocamera, Pina Picierno e Antonella Sberna. “L’Europa ha precorso i tempi con l’AI act, che ha messo subito al centro la sicurezza - ha continuato Bisio -. Ora, è necessario che si continui affrontando temi centrali, quali la trasparenza dei modelli di training e della proporzionalità nell’uso dell’intelligenza artificiale. Noi, come Engineering, abbiamo deciso di investire proprio sulle rifiniture, ovvero quegli aspetti che servono a guidare l’intelligenza artificiale e a governarla”. La similitudine usata da Bisio è quella di una strada: “È come se gli americani non avessero messo il guardrail. Noi invece abbiamo pensato anche alla segnaletica per mettere in condizione le aziende e le istituzioni di agire sull’ottimizzazione dei processi tramite l’intelligenza artificiale”.

Nel corso del suo intervento il Ceo ha quindi illustrato in modo approfondito l’IS-IA, Italy’s Sovereign Intelligence Architecture, l’approccio architetturale sviluppato da Engineering sulla piattaforma proprietaria di private GenAI EngGPT 2, nato proprio con l’obiettivo di permettere alle organizzazioni di utilizzare l’Intelligenza artificiale preservando il controllo su dati, modelli e conoscenze e mantenendoli all’interno di perimetri sicuri, controllabili e trasparenti. Ha sottolineato: “La corsa a modelli di Intelligenza Artificiale sempre più grandi e complessi non è necessariamente la strada che l’Europa deve seguire. Quando passiamo dal training al post-training e specializziamo i modelli sui singoli settori industriali o sui contesti specifici delle istituzioni, modelli più agili e flessibili possono offrire risultati comparabili, richiedendo molte meno risorse. È la logica che abbiamo seguito sviluppando IS-IA, un’architettura aperta e modulare che consente di scegliere e orchestrare modelli diversi in funzione delle specifiche esigenze, e EngGPT 2, il nostro modello di Intelligenza Artificiale generativa”.

Bisio ha concluso affermanco che “è qui che vedo una grande opportunità per l’Europa: investire sulla specializzazione dell’AI, sulle competenze e sulle architetture dei dati necessarie a portarla concretamente nei processi produttivi e nelle istituzioni. In questa fase il controllo e la qualità dei dati diventano persino più importanti della scelta del singolo modello”.

