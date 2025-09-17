

Roma, 17 set.-(Adnkronos) - “552 è il numero del fallimento del governo Meloni sull’intelligenza. 552 giorni. Questa è una legge che nasce già vecchia e che non stanzia risorse: vengono solo introdotti nuovi reati invece di adottare incentivi per privati e pubblica amministrazione. Mentre il governo perdeva tempo altri invece hanno agito, giusto per fare un esempio in Gran Bretagna vengono investiti 22 miliardi di euro e in Francia 10 mld. Ecco la differenza tra annunci e decisioni". Così Lorenzo Basso in dichiarazione di voto per il Pd sul ddl sull’intelligenza artificiale.

"L’Italia è rimasta ferma e ha festeggiato i dazi americani, nonostante nel passato sia stata all’avanguardia del progresso tecnologico e industriale. Il governo la smetta di dire che la colpa è di chi c’era prima e si assuma le proprie responsabilità. L’Italia, per colpa del governo Meloni, si presenta a questa sfida epocale senza risorse e senza visione”, conclude.

