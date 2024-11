ISTANBUL, Turchia, 4 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Oggi, in occasione del 10° Ultra-Broadband Forum (UBBF 2024), Bob Chen, Presidente Huawei Optical Business Product Line, ha tenuto un discorso di apertura dal tiolo Costruire una rete completamente ottica F5.5G incentrata sull'IA per una nuova crescita.

L'era dell'IA è alle porte. I modelli di base generali vengono costantemente migliorati e applicati rapidamente a vari settori. Finora ne sono stati applicati più di 1300. Inoltre l'IA è ampiamente utilizzata nei telefoni cellulari, nei PC e nelle auto, e promette di essere una parte indispensabile dei terminali. L'IA ci aiuta nella pianificazione dei viaggi, nella generazione di codici software e nel controllo di qualità. L'IA trasformerà ogni aspetto della nostra vita, del nostro lavoro e della nostra produzione.

Bob Chen ha osservato che nell'era dell'IA alcuni operatori si trasformeranno in fornitori di servizi IA completi e altri collaboreranno con terze parti per fornire servizi quali l'elaborazione IA e le applicazioni IA. Per gli operatori, la chiave del successo aziendale nell'era dell'IA sarà la creazione di reti infrastrutturali solide e il "miglioramento dell'elaborazione tramite le reti". La sinergia tra cloud e dispositivi IA e la formazione informatica intelligente richiedono un'ampia larghezza di banda di rete, bassa latenza ed elevata affidabilità. Huawei continua a innovare F5.5G nella trasmissione ottica, nell'accesso ottico e nella piattaforma di gestione e controllo, aiutando gli operatori a creare reti completamente ottiche incentrate sull'IA.



Nel campo della trasmissione ottica la tecnologia avanzata di commutazione ottica Huawei è estesa ai data center (DC) e alle aree metropolitane. Innanzitutto, grazie alla commutazione ottica i DC supportano il miglioramento della scalabilità e dell'efficienza dell'elaborazione IA. La soluzione di commutazione ottica per i DC sviluppata da Huawei supporta l'espansione dell'elaborazione intelligente da 1000 schede a milioni di schede basate su porte ultra-dense e consumi energetici estremamente bassi. Rispetto alle soluzioni tradizionali, la modalità di distribuzione senza moduli ottici riduce il tasso di guasto di circa il 20%. Inoltre, con la commutazione completamente ottica ai confini delle aree metropolitane, Huawei aiuta gli operatori a creare cicli di latenza da 1 ms, 5 ms e 10 ms tramite reti mesh e una connessione one-hop interamente ottica per la commutazione ottica end-to-end dal backbone all'area metropolitana, garantendo le più avanzate esperienze di IA. Finora più di 50 operatori in tutto il mondo hanno esteso la commutazione ottica ai confini delle aree metropolitane e hanno realizzato reti metropolitane da 1 ms.

Per quanto riguarda l'accesso ottico, Bob Chen ha osservato che la banda larga fissa deve fornire servizi premium. Basata su connessioni in fibra ottica, la banda larga fissa offre esperienze di servizio deterministiche e garantite per ogni utente. A livello globale esistono tre modalità di monetizzazione per la banda larga fissa: monetizzazione della copertura, monetizzazione della larghezza di banda e monetizzazione dell'esperienza.

Anzitutto, la monetizzazione della copertura. Attualmente non è disponibile alcuna connessione in fibra ottica per oltre il 28% degli utenti globali. Pertanto, per cogliere il dividendo demografico è necessario accelerare la copertura in fibra ottica. Le soluzioni Huawei – QuickConnect ODN e AirPON per tutti gli scenari – possono aiutare gli operatori a realizzare una rete rapida e a basso costo.

In secondo luogo, la monetizzazione della larghezza di banda. Innanzitutto, alcuni operatori hanno implementato la banda larga in fibra ottica, ma le loro tariffe per i pacchetti riguardano solo decine di Mbps. Di conseguenza, il valore delle fibre ottiche non viene liberato. È consigliabile pertanto aggiornare gradualmente i pacchetti per offrire servizi a banda larga più competitivi. Secondariamente, alcuni operatori hanno offerto pacchetti gigabit, ma l'esperienza è scadente e spesso si verificano blocchi video. La causa principale è che GPON viene utilizzato per fornire pacchetti gigabit. Pertanto, GPON dovrebbe essere aggiornato a 10G PON quanto prima possibile per garantire esperienze di rete migliori.

Infine, monetizzare l'esperienza. Ormai il settore ha raggiunto un consenso sull'evoluzione da FTTH, che utilizza una fibra, a FTTR, che utilizza una rete. La rete FTTR può garantire un'esperienza ottimale per tutti, sempre e ovunque. Finora il numero di utenti FTTR nel mondo supera i 30 milioni. Inoltre Huawei sta accelerando l'innovazione e l'aggiornamento di FTTR+X per aiutare gli operatori a innovare le applicazioni di IA – intelligenza artificiale più storage, protezione domestica e assistenza sanitaria. Il nostro obiettivo finale è supportare una casa intelligente basata su un'unica rete FTTR.

Per quanto riguarda la piattaforma di gestione e controllo, Huawei utilizza modelli di gemelli digitali e di base IA per migliorare l'esperienza utente e l'efficienza di O&M (funzionamento e manutenzione) in scenari di soluzioni di trasmissione e banda larga premium. La soluzione Huawei Premium Broadband utilizza la localizzazione automatica dei guasti di rete per attuarne una diagnosi a livello di minuto e una rettifica proattiva della scarsa qualità dell'esperienza (QoE), riducendo i reclami degli utenti del 30%. La soluzione Premium Transmission sfrutta la pianificazione automatica online per ridurre il tempo di attesa del nuovo servizio da mesi a ore.

"Il prossimo decennio vedrà la rapida diffusione dell'IA", ha concluso Bob Chen. "Huawei auspica una collaborazione con i partner del settore per realizzare una rete completamente ottica F5.5G incentrata sull'IA, estendendo la commutazione ottica ai data center e ai confini delle aree metropolitane, creando reti premium per l'accesso ottico monetizzando copertura, larghezza di banda ed esperienza, e inserendo completamente le funzionalità dell'IA nella piattaforma di gestione e controllo. In questo modo sarà possibile accelerare la diffusione dell'IA e realizzare insieme una nuova crescita aziendale nell'era dell'intelligenza artificiale!"

