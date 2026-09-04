

(Adnkronos) - In collaborazione con Huawei

Huawei presenta la nuova serie HUAWEI WATCH GT 7, la nuova generazione di smartwatch pensata per gli appassionati di attività outdoor e fitness. La gamma combina nuove funzioni dedicate agli sport, in particolare sci e ciclismo, strumenti per il monitoraggio della salute e una batteria che, nei modelli GT 7 Pro e GT 7 da 46 mm, può arrivare fino a 21 giorni di autonomia in condizioni di utilizzo leggero.

La serie è disponibile in due dimensioni, 46 e 41 millimetri, con diverse combinazioni di colori e cinturini. Il modello HUAWEI WATCH GT 7 Pro da 46 mm presenta una ghiera in ceramica nano-tech con finitura antigraffio e un telaio centrale in lega di titanio. Il cinturino in fluoroelastomero utilizza il design HUAWEI EasyCross, pensato per garantire stabilità e comfort anche durante l'attività sportiva.

Tra le novità della nuova generazione ci sono le modalità dedicate agli sport invernali indoor. Attraverso il sistema di sensori integrato, lo smartwatch è in grado di rilevare automaticamente le attività di sci e snowboard e di monitorare il tempo di allenamento, anche in assenza di segnale GPS.

Il dispositivo registra distanza, velocità e dislivello complessivo in discesa e distingue le fasi di attività dai momenti di pausa e dal tempo trascorso sugli impianti di risalita o sui tapis roulant.

Per le attività sulla neve all'aperto, attraverso l'app Huawei Health è inoltre possibile scaricare le mappe di oltre 3.000 comprensori sciistici nel mondo e sincronizzarle con lo smartwatch. Le mappe indicano anche il livello di difficoltà dei percorsi.

Tra le nuove funzioni figurano il rilevamento delle curve, con conteggio delle curve brevi e medio-lunghe e calcolo del relativo raggio, e il rilevamento della G-Force, che misura la forza centrifuga durante le curve strette. La funzione Team-Up consente invece di monitorare in tempo reale la posizione e alcuni dati sulle prestazioni dei compagni di squadra durante le uscite sulle piste.

La nuova serie introduce anche strumenti specifici per il ciclismo outdoor. Prima dell'allenamento, la funzione di pianificazione della salita permette di visualizzare un profilo delle ascese previste, mentre durante la salita vengono fornite informazioni in tempo reale su pendenza e distanza rimanente.

Sono inoltre previsti avvisi tattili e vocali in prossimità delle curve strette, nel caso in cui la velocità sia ritenuta eccessiva. Al termine dell'attività, la funzione Workout Analysis restituisce dati e analisi dell'allenamento con l'obiettivo di aiutare l'utente a valutare le proprie prestazioni e il recupero.

Sul fronte della salute, la serie HUAWEI WATCH GT 7 aggiorna la funzione Health Insights, che comprende un briefing mattutino, un'analisi dello stato di salute e un nuovo indice di prontezza fisica personalizzato.

L'indice combina dati relativi alla qualità del sonno, alla variabilità della frequenza cardiaca (HRV), allo stato emotivo e alle calorie attive bruciate. Il livello di recupero viene quindi sintetizzato in cinque livelli, fornendo un quadro dell'attività e del recupero quotidiano.

Per l'autonomia, Huawei utilizza batterie al silicio ad alta densità. Secondo quanto comunicato dall'azienda, HUAWEI WATCH GT 7 Pro e HUAWEI WATCH GT 7 da 46 mm possono raggiungere fino a 21 giorni di utilizzo con una singola carica in condizioni di utilizzo leggero.

La serie supporta inoltre i pagamenti contactless NFC attraverso Curve Pay e può essere utilizzata con dispositivi basati sia su iOS sia su Android.

La serie HUAWEI WATCH GT 7 è disponibile sul Huawei Store e nei principali negozi di elettronica di consumo.

