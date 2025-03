BARCELLONA, Spagna, 6 marzo 2025 /PRNewswire/ -- Al Green All-Optical Network Forum tenutosi durante il MWC 25 di Barcellona, Kim Jin, Vicepresidente della linea di prodotti ottici Huawei, ha lanciato quattro innovative soluzioni completamente ottiche, volte ad aiutare gli operatori globali a costruire reti F5.5G completamente ottiche incentrate sull'intelligenza artificiale. Lo scopo è raggiungere una situazione vantaggiosa per tutti nell'era dell'intelligenza artificiale.





Il settore dell'intelligenza artificiale a livello mondiale è in forte espansione, accelerando l'uso commerciale della banda larga domestica da 10 Gbit/s e delle reti metropolitane completamente ottiche da 1 ms. Le soluzioni innovative di Huawei possono fornire strumenti di implementazione di rete end-to-end per gli operatori globali.

Rete di accesso ottico: Con l'avvento dell'intelligenza artificiale, i CO devono essere aggiornati a 50G PON per garantire un accesso 10GE onnipresente. L'anno scorso Huawei ha lanciato la prima soluzione OLT intelligente del settore, MA5800T X17. Ora proponiamo X15, X8 e X2 per soddisfare i diversi requisiti di capacità. Essi hanno la più alta capacità di inoltro T-level del settore e supportano PON 50G ad alta densità, consentendo agli operatori di creare reti una tantum per supportare l'evoluzione del prossimo decennio. La densità delle porte è 16, il che consente la sostituzione dell'inventario uno a uno. La nuova architettura FAN Intelligent Engine interagisce con NCE per supportare servizi di linea privata a livello di applicazione, ottimizzazione Wi-Fi tra utenti e pianificazione della potenza di elaborazione su richiesta, aiutando gli operatori a realizzare il concetto di "Network as A Service".

Rete metropolitana: L'anno scorso Huawei ha lanciato l'architettura All-optical Metro orientata all'intelligenza artificiale, per consentire una latenza di 1 millisecondo sia per DCA che per DCI. Ora offriamo la soluzione con scheda 2T a lunghezza d'onda singola più veloce del settore. Con il nuovo modulatore TFLN, la capacità a lunghezza d'onda singola aumenta da 1,6 Tbit/s a 2 Tbit/s, riducendo il costo per bit del 20%. Grazie all'algoritmo di risparmio energetico basato sulle correnti oceaniche, è possibile spegnere automaticamente il circuito inattivo in base al traffico in tempo reale, risparmiando fino al 50% di energia. Grazie alla pianificazione e al rilevamento preventivo della latenza, è possibile rilevare in modo proattivo la latenza della fibra, supportare la visualizzazione della mappa della latenza e il navigatore per la pianificazione dei servizi di intelligenza artificiale.

Rete backbone: La serie OSN 9800 K lanciata lo scorso anno è la prima soluzione OTN orientata alla corrente continua del settore. Ora abbiamo introdotto K12, che supporta più scenari con shelf più piccoli. Grazie all'algoritmo FEC migliorato, K12 può ottenere prestazioni migliori del 30% e 1000 km in più per 800G. Riduce il tempo di reindirizzamento ottico da 10 secondi a 50 millisecondi con spettro in fibra per ASON ibrido, riducendo i costi ottimali e mantenendo una disponibilità di rete del 99,9999%. Infine, commutazione senza interruzioni, mediante l'introduzione di un algoritmo dual-fed dual-receive e di deduplicazione rapida per garantire l'efficienza di elaborazione dell'intelligenza artificiale.

Gestione e controllo intelligenti: Huawei iMaster NCE introduce l'intelligenza artificiale per una gestione e un controllo intelligenti. Per un accesso completamente ottico, HBB Agent è in grado di identificare in modo proattivo e anticipato la scarsa qualità e di correggere automaticamente i guasti entro 1 minuto, riducendo i reclami degli utenti del 60%. Per la trasmissione completamente ottica, la mappa digitale è in grado di identificare in modo proattivo i rischi di rete e di servizio e di risolvere automaticamente il problema in 15 minuti.

"L'intelligenza artificiale sta cambiando rapidamente il mondo e offre opportunità senza precedenti per le reti ottiche", ha affermato Kim Jin. "Huawei innova costantemente per aiutare gli operatori a realizzare reti F5.5G All-Optical incentrate sull'intelligenza artificiale, con elevata qualità ed efficienza, e a cogliere nuove opportunità."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2634457/Kim_Jin_Vice_President_Huawei_Optical_Product_Line.jpg

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/huawei-lancia-quattro-innovative-soluzioni-completamente-ottiche-per-costruire-reti-completamente-ottiche-f5-5g-incentrate-sullintelligenza-artificiale-per-una-soluzione-vantaggiosa-per-tutti-nellera-intelligente-302394644.html