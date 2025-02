Tokyo, 13 feb. (Adnkronos/Xinhua) - Honda e Nissan hanno abbandonato le discussioni su una potenziale fusione tra i due gruppi automobilistici. Le due case automobilistiche hanno tenuto riunioni del consiglio di amministrazione giovedì, in cui hanno deciso di porre fine all'accordo di base firmato nel dicembre 2024 e di porre ufficialmente fine alle discussioni sulla fusione, come ha riferito l'emittente nazionale Nhk.

Inizialmente le due aziende puntavano alla creazione di una holding che avrebbe supervisionato entrambi i marchi, ma le trattative si sono arenate sulla struttura azionaria e le tensioni sono aumentate quando Honda ha proposto di fare di Nissan una sua filiale, un'idea a cui Nissan si è opposta con forza.

Secondo i media locali, Honda ha spinto Nissan ad accelerare i suoi sforzi di ristrutturazione. Nel novembre 2024, Nissan ha annunciato l'intenzione di tagliare 9.000 posti di lavoro in tutto il mondo e di ridurre la sua capacità produttiva globale del 20% dopo aver registrato un calo di oltre il 90% dell'utile netto nel periodo aprile-settembre.