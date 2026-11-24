

Roma, 24 nov. (Adnkronos Salute) - I progetti vincitori del bando Rhivolution in care 2026 "rispondono a dei bisogni espressi dal territorio. Il supporto che stiamo dando dovrebbe servire proprio a colmare dei gap, anche logistici, di implementazione e di gestione quotidiana della patologia con delle nuove terapie che hanno un impatto differente sul modo di operare sul territorio. Speriamo che siano progetti che prevedono percorsi assistenziali differenti, più strutturati, nell'ottica di andare verso l'evoluzione long acting". Lo ha detto Cristina Zocchetti, direttore medico, ViiV Healthcare, oggi a Milano nel corso dell’evento dedicato ai vincitori del bando ‘Rhivolution in Care’ che mira a sostenere l’innovazione affinché possa diventare parte integrante della quotidianità delle persone che vivono con Hiv. I 28 progetti vincenti - 17 presentati da enti e 11 da associazioni - sono distribuiti su tutto il territorio nazionale.

"Sicuramente ci sono almeno due bisogni che restano aperti e che sono molto importanti - ha sottolineato Zocchetti - Quello più importante per il paziente è lo stigma che limita ancora l'accesso anche alle cure, oltre a creare un problema alla persona in sé. L'altra questione è sicuramente il rischio di non aderenza alle terapie giornaliere: questo va determinare delle problematiche a carico del paziente per quanto riguarda appunto l'evoluzione" dell'infezione.

Il contributo dell’azienda passa dunque attraverso l’impegno a sviluppare "farmaci che siano sempre più vicini ai bisogni del paziente - ha aggiunto Zocchetti - I long acting permettono alla persona di non sentire il carico farmacologico, quindi di ridurre lo stigma e, nello stesso tempo, di avere un'aderenza necessariamente controllata" da chi pratica "l'iniezione al paziente. Questo ci aiuta a chiudere i gap che ci sono ancora oggi", ha concluso.

