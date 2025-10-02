

Roma, 1 ott. (Adnkronos Salute) - La salute vive anche di parole, narrazioni, simboli. E' nei titoli dei giornali, nei post condivisi, nelle conferenze stampa istituzionali, nelle campagne di prevenzione e persino nei racconti che i pazienti fanno di sé. In questo insieme di storie, dati e opinioni, la qualità della comunicazione diventa parte integrante della qualità della cura. E' da questa consapevolezza che nasce l'Health Journalism Forum, la prima manifestazione italiana dedicata a ridefinire i confini dell'informazione sanitaria, che si terrà il 28 ottobre a Roma presso Talent Garden.

L'Health Journalism Forum - informano gli organizzatori in una nota - è promosso da Social Reporters, start-up innovativa fondata e guidata da Ilario Vallifuoco, che da anni esplora i linguaggi e le pratiche del Brand Journalism e della Live Communication. Dopo il successo del Brand Journalism Festival, che quest'anno giunge alla sua seconda edizione e che nel 2024 ha registrato oltre 600 partecipanti, nasce dunque un nuovo spazio di confronto dedicato alla comunicazione sanitaria, con l'intento di comporre un mosaico di prospettive diverse con un obiettivo comune: rafforzare il rapporto di fiducia tra chi racconta la salute e chi ne è protagonista. La giornata si svilupperà come un percorso narrativo, attraversando le sfide che la comunicazione sanitaria affronta quotidianamente: dai linguaggi con cui dialogare con le nuove generazioni alle strategie per disinnescare le fake news; dai dati e dalle statistiche che possono illuminare o distorcere la realtà fino allo storytelling che può trasformare la scienza in un racconto condiviso senza intaccarne la verità. Lo sguardo, infine, sarà rivolto al futuro: intelligenza artificiale, fact checking, diritto alla cura come bussola etica in un contesto informativo sempre più accelerato e frammentato. "La comunicazione sanitaria non è un semplice veicolo di informazioni, ma un pilastro fondamentale della cultura della cura - afferma Vallifuoco - Con l'Health Journalism Forum intendiamo promuovere un dialogo fertile tra istituzioni, media e imprese, capace di elevare la qualità dell'informazione e di restituire dignità e profondità al racconto della salute. Raccontare la salute significa trasformare dati e conoscenze in narrazioni consapevoli, capaci di accendere fiducia, responsabilità e partecipazione collettiva".

A guidare il dibattito - si legge in una nota - saranno alcune delle voci più autorevoli della sanità italiana, come Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe; Walter Ricciardi, professore ordinario di Igiene e medicina preventiva all'università Cattolica del Sacro Cuore; Matteo Bassetti, professore ordinario di Malattie infettive all'università degli Studi di Genova. Previste le testimonianze di: Benedetta Bitozzi, Associate Director Communication, Advocacy & Policy di Lilly Italia; Chiara Gnocchi, Communication & Advocacy Head Novartis Italia, coordinatrice gruppo Scienze della vita di Ferpi; Federico Chinni, General Manager di Ucb Italia; Elena Spigarolo, Communication Director ab medica, delegazione Lombardia Ferpi. L'iniziativa ha il sostegno di: Eli Lilly, main partner, insieme a UniSalute, ab medica, Bayer Italia e Talent Garden. Media partner Agenzia Dire, Fortune Health, About Pharma ed edra. L'evento si svolge con il patrocinio della Commissione europea, della Regione Lazio e di Ferpi.

