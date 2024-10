(Adnkronos) - Capriate San Gervasio (BG), 28 ottobre 2024 – Dal 29 al 31 ottobre 2024, in diverse scuole d’Italia in cui Dussmann Service gestisce il servizio di refezione scolastica, gli studenti festeggeranno Halloween con menù speciali pensati per coniugare gusto, divertimento e attenzione alla stagionalità. Quest'anno, oltre a proporre piatti ispirati all’autunno, Dussmann ha lanciato iniziative volte a sensibilizzare i giovani su temi quali alimentazione sana e sostenibile, anche in periodi di festività.

Tra i piatti che verranno serviti nelle mense scolastiche ci sono: tortino di riso al forno con zucca e formaggio, patate e carote prezzemolate, torta di carote, vellutata di zucca con crostini, polpettine di carne, barbabietole e carote, pasta in crema di zucca e speck, Nuggets di pollo o tacchino, carote julienne, muffin al cioccolato e torta alla zucca. I menù sono stati studiati per avvicinare gli studenti ai sapori di stagione, offrendo loro un'esperienza culinaria unica e divertente.

I menù a tema come quello di Halloween rendono i pranzi scolastici un momento educativo, durante il quale gli studenti possono comprendere l'importanza di un'alimentazione equilibrata, riscoprendo la gioia di condividere un pasto originale con i propri compagni. Dussmann Service, in linea con i Criteri Ambientali Minimi (CAM), privilegia l’utilizzo di prodotti biologici, DOP, IGP e locali, ponendo attenzione alla sostenibilità delle filiere di approvvigionamento.

L’iniziativa di Halloween rappresenta solo una delle molte occasioni in cui Dussmann continuerà a integrare qualità, sostenibilità e divertimento nel servizio di refezione scolastica, promuovendo un’educazione alimentare che aiuti gli studenti a comprendere le implicazioni delle loro scelte a tavola, puntando sulla riduzione degli sprechi e sull’importanza dei prodotti di stagione.

Dussmann Service

Il Gruppo Dussmann impiega oltre 70.000 persone in 21 paesi. Dussmann Service fornisce l’intera gamma di servizi di facility: Pulizia, Catering, Sicurezza e Reception, Servizi Tecnici ed Energy Management. Nel 2023, il gruppo Dussmann a livello globale ha realizzato un fatturato oltre 3 miliardi di euro, di cui circa 883 Milioni a livello nazionale, che lo rende uno dei più grandi provider di multi-servizi privati di tutto il mondo.

