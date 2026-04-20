

Madrid, 20 apr. (Adnkronos) - "L'Italia ha dimenticato il suo Dna. L'ultima volta che ha vinto aveva buoni difensori e un buon portiere e anche un buon attaccante. Ora non ha attaccanti, non ha buoni difensori. Il vostro Dna è sempre stato così. Voi siete un popolo molto orgoglioso, a cui piaciono le cose belle della vita. Però la tua immagine è una cosa che devi difendere a tutti i costi. Io mi sono confrontato sempre con i migliori difensori del mondo in Italia. L'Italia era sempre forte, perché quando tu ti difendi bene hai sempre la possibilità di fare un punto. Però adesso quasi ogni opportunità dell'avversario potrebbe tramutarsi in gol. In passato non era così". Questa l'analisi dell'olandese Ruud Gullit, ex giocatore di Sampdoria e Milan, ai Laureus Awards a Madrid.

"L'ultima volta che l'Italia ha vinto qualcosa è stato quando aveva una difesa solida. È così che si vincono i trofei. Ora non producono più giocatori di questo tipo. Vogliono giocare un calcio che non è nel loro Dna", ha ribadito Gullit. "Non ci sono attaccanti, tra l'altro. In passato hanno sempre avuto grandi attaccanti. Devono quindi tornare al loro Dna, e questo significa pensare partendo dalla fase difensiva. Non significa che bisogna parcheggiare l'autobus, ma bisogna sapersi difendere. È da lì che si comincia e spero che l'Italia torni al livello che merita".

"L'ultima volta che ha vinto qualcosa è stato con Chiellini, Bellucci, con una buona difesa. Difensori che capivano come difendersi ma anche come iniziare l'attacco e questo manca in questo momento. Non mi aspettavo questa eliminazione però è un segno. Non hai un attaccante, hai un argentino che è diventato italiano. E' strano come un paese come Italia, che non abbia più questi giocatori. Io non dico che devi parcheggiare il pullman, questo è un'altra cosa. Però devi avere difensori che sanno come si devono difendere. Non devi pensare a giocare come la Spagna o come il Paris Saint-Germain, ma devi usare le tue caratteristiche migliori", ha ribadito Gullit.

"Troppi stranieri nel campionato italiano? Era già così quando giocavamo noi. E' vero che l'Italia ha vinto l'Europeo ma aveva già perso due Mondiali? Anche l'Olanda ha perso tante finali. Devi anche avere un po' di fortuna. Il calcio non è logica, non puoi ricevere sempre la cosa che si merita. Questo è il calcio. Ogni tanto perdi per una cosa stupida o decisione dell'arbitro. Nel calcio non puoi sempre essere sicuro di vincere ma devi sapere come difenderti. E questo vuol dire avere un buon portiere, due centrali, due ali, e anche un giocatore che difende a metà campo. Questo è tuo Dna. E quale allenatore potrebbe essere? Dipende dai giovani. Che cosa fanno con i giovani. Difende dal vostro carattere. Non deve essere difficile ritrovarsi. Certo devi far giocare i giovani. Il Barcellona nel momento in cui si è ritrovato senza più soldi, ha dovuto prendere i giovani. Vedi quanti ce ne sono adesso. Meglio non avere i soldi....", ha aggiunto sorridendo Gullit. "E devi usarli, ma in un mix con i giocatori di esperienza, perché i giocatori di esperienza insegnano ai giovani durante l'allenamento che cosa non va. Con tutti giovani non vinci", ha concluso l'ex attaccante olandese.

