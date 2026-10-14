

Mosca, 14 ott. (Adnkronos) - Notte di tensione tra Russia e Ucraina con attacchi da entrambe le parti. E' di almeno 3 morti e 22 feriti il bilancio del massiccio attacco balistico russo avvenuto nella notte su Kiev. I raid hanno colpito in un quartiere residenziale e diverse infrastrutture energetiche della città. Diverse centrali elettriche sono state prese di mira nella capitale, ha dichiarato al Kyiv Independent un funzionario del settore energetico che ha parlato a condizione di anonimato, mentre la Russia continua a intensificare i suoi attacchi alle infrastrutture energetiche in vista dei prossimi mesi invernali.

Le prime esplosioni sono state udite nella Capitale ucraina a partire dalla tarda serata di ieri, quando un missile russo, senza quasipreavviso, ha colpito un edificio residenziale di nove piani nel quartiere di Desnyanskyi, provocando un vasto incendio, come riportato dal sindaco di Kiev Vitalii Klitschko. Almeno due persone sono rimaste uccise e altre 21 ferite a seguito dell'attacco russo all'edificio, ha dichiarato Klitschko. Tra i feriti, 16 sono stati ricoverati in ospedale e quattro versano in gravi condizioni.

Tra le 4,45 e le 6,45 del mattino, ora locale, si sono udite di nuovo oltre una decina di esplosioni nella capitale, in concomitanza con successive ondate di attacchi missilistici. I giornalisti del Kyiv Independent hanno segnalato brevi interruzioni di corrente e luci intermittenti intorno alle 5,30. Klitschko ha riferito che almeno un'altra vittima è stata ricoverata in ospedale nel quartiere di Darnytskyi a Kiev, e un'altra persona è stata uccisa nel quartiere di Holosiivskyi, sempre a Kiev, a seguito delle ultime ondate di attacchi. Le autorità non hanno ancora quantificato i presunti attacchi alle centrali elettriche, né l'entità dei danni causati.

Il sindaco della Capitale ucraina, Vitali Klitschko, ha confermato su Telegram che le infrastrutture energetiche della città e della regione sono state colpite da un massiccio attacco missilistico balistico, causando interruzioni ﻿di corrente nella capitale. La compagnia energetica Dtek ha chiarito che l'attacco nemico ha provocato interruzioni di corrente di emergenza nei quartieri di Darnytskyi, Dniprovskyi, Pecherskyi, Solomyanskyi e in parte del distretto di Holosiivskyi, nella capitale.



"Ho parlato con il Primo Ministro Mark Carney. L'ho informato sull'ultimo attacco russo su Kiev e sull'assenza di preavviso da parte dei nostri partner riguardo al lancio del missile balistico. È la seconda volta questa settimana che l'Ucraina non riceve alcun preavviso", ha scritto in tarda serata su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo aver avuto un colloquio con il premier canadese. "È in corso un'operazione di soccorso - ha aggiunto – l'attacco ha danneggiato un edificio residenziale e l'incendio ha avvolto gli appartamenti dal primo all'ottavo piano. Tutti i servizi di emergenza sono sul posto e gli abitanti stanno venendo evacuati. Finora è stata segnalata una persona uccisa e sei ferite. Le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari".

"C'è stato anche un attacco nell'area di un impianto energetico – una delle principali centrali elettriche di Kiev ha scritto ancora Zelensky - Contiamo sul sostegno dei nostri partner. Abbiamo anche discusso i contatti con gli Stati Uniti e gli sviluppi diplomatici che potrebbero verificarsi questa settimana. È importante che il mondo sostenga chiaramente la fine di questa guerra e passi reali verso la de-escalation – passi autentici che la Russia dovrà compiere realmente per porre fine alla sua guerra e ai suoi omicidi".

Le forze di difesa aerea russe hanno respinto nella notte un attacco di 180 droni diretti verso la regione di Mosca. Lo riporta la Tass, citando dati forniti dal sindaco di Mosca Sergei Sobyanin sul canale Max. L'attacco ha paralizzato il principale snodo aereo di Mosca: gli aeroporti di Vnukovo, Domodedovo, Zhukovsky e Sheremetyevo hanno sospeso temporaneamente i voli. Tutti e quattro gli aeroporti hanno ripreso le operazioni alle 6,44 ora di Mosca.

Una persona è inoltre rimasta uccisa durante un attacco di droni nella regione di Saratov durante la notte, ha riferito il governatore Roman Busargin. Un massiccio attacco aereo è stato respinto nella regione di Rostov, ha riferito il governatore Yuri Slyusar.

