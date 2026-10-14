

Mosca, 14 ott. (Adnkronos) - Notte di tensione tra Russia e Ucraina con attacchi da entrambe le parti. E' salito ad almeno sei morti il bilancio dei raid aerei russi condotti nella notte sull'Ucraina e che hanno preso di mira soprattutto le infrastrutture energetiche e provocato interruzioni di corrente in diversi quartieri di Kiev. Nel dettaglio, è di almeno 3 morti e 22 feriti il bilancio del massiccio attacco balistico russo avvenuto nella notte su Kiev. I raid hanno colpito in un quartiere residenziale e diverse infrastrutture energetiche della città. Diverse centrali elettriche sono state prese di mira nella capitale, ha dichiarato al Kyiv Independent un funzionario del settore energetico che ha parlato a condizione di anonimato, mentre la Russia continua a intensificare i suoi attacchi alle infrastrutture energetiche in vista dei prossimi mesi invernali.

Le prime esplosioni sono state udite nella Capitale ucraina a partire dalla tarda serata di ieri, quando un missile russo, senza quasi preavviso, ha colpito un edificio residenziale di nove piani nel quartiere di Desnyanskyi, provocando un vasto incendio, come riportato dal sindaco di Kiev Vitalii Klitschko. Almeno due persone sono rimaste uccise e altre 21 ferite a seguito dell'attacco russo all'edificio, ha dichiarato Klitschko. Tra i feriti, 16 sono stati ricoverati in ospedale e quattro versano in gravi condizioni.

Tra le 4,45 e le 6,45 del mattino, ora locale, si sono udite di nuovo oltre una decina di esplosioni nella capitale, in concomitanza con successive ondate di attacchi missilistici. I giornalisti del Kyiv Independent hanno segnalato brevi interruzioni di corrente e luci intermittenti intorno alle 5,30. Klitschko ha riferito che almeno un'altra vittima è stata ricoverata in ospedale nel quartiere di Darnytskyi a Kiev, e un'altra persona è stata uccisa nel quartiere di Holosiivskyi, sempre a Kiev, a seguito delle ultime ondate di attacchi. Le autorità non hanno ancora quantificato i presunti attacchi alle centrali elettriche, né l'entità dei danni causati.

Il sindaco della Capitale ucraina, Vitali Klitschko, ha confermato su Telegram che le infrastrutture energetiche della città e della regione sono state colpite da un massiccio attacco missilistico balistico, causando interruzioni ﻿di corrente nella capitale. La compagnia energetica Dtek ha chiarito che l'attacco nemico ha provocato interruzioni di corrente di emergenza nei quartieri di Darnytskyi, Dniprovskyi, Pecherskyi, Solomyanskyi e in parte del distretto di Holosiivskyi, nella capitale.



I massicci attacchi russi contro l'Ucraina avvenuti nella notte hanno lasciato circa 600.000 persone senza elettricità e hanno deliberatamente violato il presunto "cessate il fuoco energetico" annunciato da Donald Trump. Lo ha dichiarato su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Si è trattato di "un attacco missilistico balistico russo mirato specificamente contro le infrastrutture energetiche, ovvero le stesse infrastrutture coperte dal cessate il fuoco annunciato dal presidente americano", ha sottolineato il capo dello Stato. "L'attacco è stato del tutto deliberato e dimostrativo nella sua portata: la Russia non aveva mai mostrato prima d'ora una mancanza di rispetto così ostentata nei confronti degli Stati Uniti."

Le forze di difesa aerea russe hanno respinto nella notte un attacco di 180 droni diretti verso la regione di Mosca. Lo riporta la Tass, citando dati forniti dal sindaco di Mosca Sergei Sobyanin sul canale Max. L'attacco ha paralizzato il principale snodo aereo di Mosca: gli aeroporti di Vnukovo, Domodedovo, Zhukovsky e Sheremetyevo hanno sospeso temporaneamente i voli. Tutti e quattro gli aeroporti hanno ripreso le operazioni alle 6,44 ora di Mosca.

Una persona è inoltre rimasta uccisa durante un attacco di droni nella regione di Saratov durante la notte, ha riferito il governatore Roman Busargin. Un massiccio attacco aereo è stato respinto nella regione di Rostov, ha riferito il governatore Yuri Slyusar.

