

Mosca, 14 ott. (Adnkronos) - Le forze di difesa aerea russe hanno respinto nella notte un attacco di 180 droni diretti verso la regione di Mosca. Lo riporta la Tass, citando dati forniti dal sindaco di Mosca Sergei Sobyanin sul canale Max. L'attacco ha paralizzato il principale snodo aereo di Mosca: gli aeroporti di Vnukovo, Domodedovo, Zhukovsky e Sheremetyevo hanno sospeso temporaneamente i voli. Tutti e quattro gli aeroporti hanno ripreso le operazioni alle 6,44 ora di Mosca.

Una persona è inoltre rimasta uccisa durante un attacco di droni nella regione di Saratov durante la notte, ha riferito il governatore Roman Busargin. Un massiccio attacco aereo è stato respinto nella regione di Rostov, ha riferito il governatore Yuri Slyusar.

Dal canto loro, le truppe russe hanno lanciato un massiccio attacco contro infrastrutture energetiche in Ucraina, secondo quanto riportato dal Ministero della Difesa. "Le infrastrutture di comunicazione ed energetiche nelle regioni di Kiev e Kharkiv, utilizzate dal complesso militare-industriale e dalle forze armate ucraine, sono state danneggiate", si legge nel rapporto dell'esercito, che nei raid ha utilizzato armi di precisione terrestri e droni.

Dunque, nelle scorse ore è stata colpita di nuovo anche Kiev. Il sindaco della Capitale ucraina, Vitali Klitschko, ha riferito su Telegram che le infrastrutture energetiche della città e della regione sono state colpite da un massiccio attacco missilistico balistico, causando interruzioni ﻿di corrente nella capitale. La compagnia energetica Dtek ha chiarito che l'attacco nemico ha provocato interruzioni di corrente di emergenza nei quartieri di Darnytskyi, Dniprovskyi, Pecherskyi, Solomyanskyi e in parte del distretto di Holosiivskyi, nella capitale.



"Ho parlato con il Primo Ministro Mark Carney. L'ho informato sull'ultimo attacco russo su Kiev e sull'assenza di preavviso da parte dei nostri partner riguardo al lancio del missile balistico. È la seconda volta questa settimana che l'Ucraina non riceve alcun preavviso", ha scritto in tarda serata su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo aver avuto un colloquio con il premier canadese. "È in corso un'operazione di soccorso - ha aggiunto – l'attacco ha danneggiato un edificio residenziale e l'incendio ha avvolto gli appartamenti dal primo all'ottavo piano. Tutti i servizi di emergenza sono sul posto e gli abitanti stanno venendo evacuati. Finora è stata segnalata una persona uccisa e sei ferite. Le mie condoglianze alle loro famiglie e ai loro cari".

"C'è stato anche un attacco nell'area di un impianto energetico – una delle principali centrali elettriche di Kiev ha scritto ancora Zelensky - Contiamo sul sostegno dei nostri partner. Abbiamo anche discusso i contatti con gli Stati Uniti e gli sviluppi diplomatici che potrebbero verificarsi questa settimana. È importante che il mondo sostenga chiaramente la fine di questa guerra e passi reali verso la de-escalation – passi autentici che la Russia dovrà compiere realmente per porre fine alla sua guerra e ai suoi omicidi".

