

(Adnkronos) - Nuova giornata di guerra oggi, martedì 24 marzo, in Iran. Dopo l'annuncio fatto ieri dal presidente Usa Donald Trump su"colloqui ottimi" in corso tra gli Stati Uniti e il regime degli ayatollah inizialmente smentiti dall'Iran, oggi Teheran ha fatto sapere di aver ricevuto "considerazioni" dagli Stati Uniti, tramite i mediatori "e sono allo studio", ha detto a Cbs News un funzionario del ministero degli Esteri. La rete precisa che si tratterebbe eventualmente di un passo che potrebbe preludere a colloqui. E il Pakistan si è offerto dicendosi "sempre pronto a ospitare colloqui" a patto che "le parti lo desiderino", ha affermato alla Bbc il portavoce del ministero degli Esteri di Islamabad, Tahir Andrabi.

Intanto un missile balistico lanciato dall'Iran contro Tel Aviv ha causato oggi il ferimento di sei persone. Secondo la polizia, il missile aveva una testata con cento chili di esplosivo e ha causato danni a diversi edfici e auto. Immediata la risposta israeliana. Secondo quanto riferisce il sito di notizie israeliano Ynet, le Idf stanno attaccando siti per il lancio di missili e altre strutture nell'ovest della Repubblica islamica.

Un attacco congiunto attribuito a Stati Uniti e Israele ha colpito infrastrutture del gas nelle città iraniane di Isfahan e Khorramshahr, riferisce l’agenzia iraniana Fars, secondo cui a Isfahan sono stati presi di mira un edificio amministrativo del gas e una stazione di decompressione, con danni alle strutture e ad abitazioni vicine. A Khorramshahr, l'attacco avrebbe interessato un gasdotto collegato a una centrale elettrica; il governatore locale ha riferito che un ordigno è caduto all’esterno dell’impianto senza causare vittime. Gli attacchi, se confermati, contrasterebbero con quanto dichiarato dal presidente Trump, che aveva indicato una sospensione delle operazioni contro infrastrutture energetiche.

Teheran avrebbe intanto nominato il successore di Ali Lairjani, ucciso una settimana fa in un attacco israeliano. Il nuovo segretario del Consiglio supremo di sicurezza nazionale è Mohammad Bagher Zolghadr, finora segretario del Consiglio per il Discernimento.

Continuano anche i bombardamenti di Israele sul Libano che oggi hanno fatto due vittime nella città di Bshamoun a sud di Beirut.

