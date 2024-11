(Adnkronos) - Milano, 4 novembre 2024. Gruppo San Marco, azienda pugliese con oltre vent’anni di esperienza, si conferma come il partner ideale per chi desidera arredare e trasformare la propria abitazione in uno spazio moderno, confortevole e funzionale.

Attraverso il suo e-commerce all'avanguardia, raggiungibile su www.grupposanmarco.eu, la società offre un’ampia gamma di soluzioni di alta qualità a prezzi competitivi, capaci di soddisfare le esigenze di ogni cliente.

La vasta offerta comprende piscine interrate e fuori terra, selezionate tra i brand più autorevoli del settore, oltre agli articoli a marchio San Marco, molto apprezzati per l’affidabilità e l’innovazione. A completare la proposta, ci sono accessori essenziali per la manutenzione delle piscine, come i robot per la pulizia, e arredi eleganti per spazi interni ed esterni, che spaziano da sedute e ombrelloni a barbecue e giochi per bambini.

Non solo estetica e divertimento, ma anche benessere: Gruppo San Marco propone soluzioni di climatizzazione e riscaldamento avanzate, come stufe a pellet, tubi per stufa a pellete caldaie, in grado di assicurare comfort e rispetto per l’ambiente.

L’esperienza d’acquisto è ulteriormente arricchita da numerosi vantaggi. I clienti possono usufruire del supporto di un team di esperti, disponibile per assistenza e consigli su montaggio e manutenzione, grazie anche alla presenza attiva dell'azienda sui social media come Instagram, Facebook e YouTube. Inoltre, spedizioni rapide e sicure sono garantite da partner logistici di primo piano, come BRT e FedEx.



Gruppo San Marcoha ottenuto numerosi riconoscimenti che ne certificano la qualità e la crescita continua. Con oltre 6.900 recensioni positive verificate da Trusted Shops, il brand si posiziona tra i 750 migliori e-commerce d’Italia secondo l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza e La Repubblica Affari & Finanza, un prestigioso riconoscimento ottenuto per due anni consecutivi.

Inoltre, l’azienda è stata inclusa nello studio “I Campioni della Crescita 2023” di Statista, confermando il suo ruolo di protagonista nel panorama imprenditoriale italiano.

Gruppo San Marco rappresenta, dunque, la scelta ideale per chiunque desideri arredare e migliorare la propria casa con soluzioni innovative, di qualità e dal design unico, con il supporto di un’azienda solida e riconosciuta a livello nazionale.