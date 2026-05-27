

Roma, 27 mag. (Adnkronos) - Il Gruppo Rekeep, principale player italiano attivo nell’integrated facility management, rinnova anche quest’anno il proprio impegno per la promozione del talento individuale e della solidarietà intergenerazionale con la XVI edizione di KeepCare School, l’iniziativa dedicata alle figlie e ai figli dei dipendenti del Gruppo che, ogni anno, attraverso l’assegnazione di borse di studio basata esclusivamente sul merito, sostiene i migliori studenti e le migliori studentesse d’Italia. Per questa edizione sono stati assegnati ben 438 riconoscimenti, per un importo complessivo pari a 246.600 euro, suddivisi in 319 borse di studio del valore di 400 euro destinate a studentesse e studenti delle scuole superiori, e in 119 borse da 1000 euro, rivolte invece agli universitari.



Per poter partecipare al bando, oltre a dover essere figlie e figli di dipendenti del Gruppo assunti a tempo indeterminato da almeno dodici mesi (oltre il 90% dell’organico complessivo), gli studenti e le studentesse delle scuole superiori dovevano aver concluso l’anno scolastico precedente con una media di voti superiore o pari a 7,50/10 o, alternativamente, aver conseguito un voto di maturità di almeno 75/100; mentre per le universitarie e gli universitari – di atenei sia pubblici, che privati – era indispensabile aver completato il ciclo di studi in corso con una votazione di laurea di almeno 99/110 o aver superato almeno 2/3 degli esami previsti dal proprio piano di studi, mantenendo una media di voti non inferiore a 27/30.



KeepCare School si conferma un’iniziativa basata esclusivamente sul merito, grazie alla quale numerosi studenti e studentesse che si sono distinti per impegno costante e rendimenti scolastici elevati, sono stati premiati più volte nel corso del proprio percorso formativo. Basti pensare che nell’edizione appena conclusa, su 438 vincitori, ben 289 (pari al 66%) avevano già ottenuto questo riconoscimento nel corso di una o più delle edizioni precedenti. In linea con una tendenza già osservata nelle edizioni precedenti, anche quest’anno è stato registrato un aumento delle candidature (503 quelle pervenute), accompagnato anche da un progressivo innalzamento della media degli studenti e delle studentesse premiati, che per il 75% sono figli e figlie di operai e per il 14% di lavoratori e lavoratrici nati all’estero. Le regioni che hanno ricevuto il maggior numero di premi sono l’Emilia-Romagna e la Sicilia. Avviato nel 2010, il progetto KeepCare ha visto, nel corso delle sue 16 edizioni, la premiazione complessiva di 2.836 studentesse e studenti e l’assegnazione di circa 4.892 borse di studio, per un investimento totale pari a oltre 2,6 milioni di euro.



L’iniziativa si inserisce, inoltre, all’interno del più ampio programma di impegni generali in materia di welfare promossi dal Gruppo Rekeep, denominati KeepCare, che comprendono accanto a KeepCare School: KeepCare Kids, con campi residenziali estivi per ragazze e ragazzi dai 12 ai 14 anni in tutta Italia e centri estivi diurni per i bambini dai 6 ai 10 anni. I più grandi possono soggiornare gratuitamente una settimana al mare o in montagna, praticando attività sportive o artistiche in luoghi come l’Isola d’Elba in Toscana, le Foreste Casentinesi, parchi naturali in Sicilia e altre mete diverse ogni anno; mentre i più piccoli possono usufruire per una o due settimane di un servizio educativo organizzato nel periodo delle vacanze scolastiche. Nato inizialmente grazie a un finanziamento ministeriale, il progetto è oggi interamente finanziato da Rekeep; KeepCare Health, che prevede assistenza sanitaria integrativa e iniziative orientate alla prevenzione, sviluppato in collaborazione con associazioni del territorio; KeepCare Family & You, servizi e sostegno pensati per rispondere ai bisogni dei dipendenti nella gestione della vita familiare o nel caso di eventuali situazioni di difficoltà personali o familiari: psicologo, nutrizionista, assistente domiciliare, specialisti per i disturbi dell’apprendimento o supporto al metodo di studio dei figli ; KeepCare Benefits, scontistiche e convenzioni per viaggi, intrattenimento, casa e tempo libero.

"KeepCare School è un chiaro esempio di come la nostra cultura aziendale orientata alla valorizzazione delle persone si traduca ogni giorno in azioni concrete", sottolinea Claudio Levorato, Presidente di Rekeep S.p.A. "Le borse di studio non sono soltanto un aiuto economico, ma riflettono il nostro modo di intendere l’impresa: una realtà capace di generare valore anche per le comunità in cui opera. Sono inoltre il segno di un ideale passaggio di consegne tra generazioni, un collegamento tra chi ha già intrapreso il proprio percorso professionale e chi si appresta a iniziarlo. Sostenere i giovani significa, infatti, investire nel futuro del Paese, una responsabilità che portiamo avanti da ben sedici anni, promuovendo il merito e la formazione come strumenti di crescita personale e collettiva. Il nostro auspicio è che, anche grazie al contributo di Rekeep, questi ragazzi possano trasformare le proprie aspirazioni in realtà, realizzarsi pienamente e contribuire attivamente allo sviluppo delle nostre società".

