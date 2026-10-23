

Milano, 23 ott. (Adnkronos) - Partiranno lunedì 26 ottobre i lavori per la realizzazione del progetto parco dell'acqua di Calderara - Seveso River Park, promosso da Gruppo Cap. L'obiettivo è trasformare un'area di circa 10 ettari in un parco che integra la gestione delle acque meteoriche, la riqualificazione paesaggistica e nuovi spazi pubblici, per un investimento che supera gli 11,2 milioni di euro.

La trasformazione dell’area prevede infatti percorsi ciclopedonali, aree di sosta, spazi polifunzionali, il posizionamento di nuove piante, zone umide, specchi d’acqua e un laghetto permanente. I lavori sono finanziati per oltre 7,5 milioni di euro attraverso la tariffa del Servizio Idrico Integrato e per 3,7 milioni con un contributo di Regione Lombardia.

La durata prevista dei lavori è di circa 22 mesi, le prime attività che verranno realizzate riguardano l'impegno a preservare le alberature più importanti, la predisposizione del cantiere, la pulizia dell’area e gli scavi archeologici; successivamente al termine di questa fase prenderanno avvio le lavorazioni previste dal progetto. "L’avvio dei lavori rappresenta un passo importante per la riqualificazione di quest’area del nostro territorio, che diventerà un nuovo spazio pubblico a disposizione dei cittadini - afferma Anna Varisco, sindaca di Paderno Dugnano -. Il Parco dell'acqua sarà una risorsa per tutta la città e, in particolare, per il quartiere di Calderara, che potrà contare su un nuovo spazio verde da vivere e condividere"



Il sistema di opere idrauliche sarà in grado di gestire fino a 12.200 metri cubi di acqua. Le acque di sfioro provenienti dal bacino urbano del quartiere Calderara saranno intercettate e gestite attraverso un insieme coordinato di opere di raccolta, trattamento, laminazione e infiltrazione, con l’obiettivo di ridurre il carico sulla rete fognaria e sul sistema depurativo e contribuire a migliorare la sicurezza idraulica del territorio.

Tra le opere previste, sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia e vasche di fitodepurazione, che sfruttano i processi naturali per contribuire al trattamento dell’acqua. Il progetto comprende inoltre un bacino di ritenzione e due bacini di infiltrazione, che consentiranno di accumulare temporaneamente le acque e favorirne la dispersione nel suolo.

"Con il Parco dell'acqua portiamo avanti un modello di gestione del territorio in cui le infrastrutture del servizio idrico diventano parte integrante della progettazione urbana e ambientale. L’intervento mette a sistema raccolta, trattamento e infiltrazione delle acque, utilizzando soluzioni basate sulla natura per contribuire alla resilienza del territorio. È un investimento che unisce le competenze industriali di Gruppo CAP alla possibilità di generare valore ambientale e paesaggistico per la comunità" conclude dichiara Yuri Santagostino, presidente e ad di Gruppo Cap.

