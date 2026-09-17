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Milano, 17 set. (Adnkronos) - Valorizzare le performance, promuovere il miglioramento continuo e costruire relazioni di filiera fondate su qualità, responsabilità e trasparenza. Sono questi gli obiettivi del Top Supplier Award, il riconoscimento che Gruppo Cap assegna ogni anno ai fornitori che si distinguono per i migliori risultati nell’ambito del sistema di Vendor Rating della green utility lombarda. I vincitori dell’edizione 2025 sono Sangalli Spa per i Lavori, Hach Lange Srl per Forniture e Servizi, e Studio Fp Professionisti Associati per i Professionisti.

"La nostra visione di impresa pubblica moderna ci impone di essere non solo erogatori di un servizio essenziale, ma promotori di sostenibilità, equità e legalità per l’intero territorio – commenta Yuri Santagostino, presidente e amministratore delegato di Gruppo Cap -. Il Top Supplier Award si inserisce in questa strategia: in un settore complesso come quello idrico, innovazione tecnologica e attenzione all’ambiente devono procedere di pari passo con criteri esg solidi e con una filiera responsabile. Premiando queste tre aziende, vogliamo confermare che per Gruppo Cap il lavoro e la qualità non sono un costo da comprimere, ma un valore condiviso, fondamentale per generare un impatto reale e positivo sulle comunità che serviamo”.

Per l’edizione 2025 hanno ottenuto il massimo punteggio nelle rispettive categorie, Sangalli Spa, fornitore con il massimo punteggio di Vendor Rating nelle categorie dedicate ai Lavori; Hach Lange Srl, fornitore con il massimo punteggio di Vendor Rating nelle categorie dedicate alle Forniture e Servizi; e Studio professionisti Fp Associati, fornitore con il massimo punteggio di Vendor Rating nelle categorie dedicate ai Professionisti.



Il Vendor Rating di Gruppo Cap è lo strumento attraverso cui la green utility valuta in maniera strutturata le performance dei propri fornitori. Il modello è stato riconosciuto anche dal Forum Compraverde Buygreen 2026, che ha assegnato a Gruppo CAP il Premio nella sezione Vendor Rating, confermando un riconoscimento già ottenuto nel 2023.

Il sistema prende in esame diverse dimensioni della relazione con la supply chain, tra cui legalità, ambiente, diversity & inclusion, pari opportunità, innovazione e sicurezza, con l’obiettivo di promuovere non soltanto il rispetto degli standard contrattuali, ma un percorso di crescita condiviso con i partner industriali. La tutela della sicurezza e del lavoro è inoltre rafforzata da strumenti contrattuali specifici, tra cui il Patto per la Tutela delle Maestranze, siglato da Gruppo CAP nell’ottobre 2025. L’evoluzione del modello trova riscontro anche nei risultati: dal 2023 al 2025 la percentuale degli importi affidati a fornitori valutati come sostenibili attraverso il Vendor Rating è passata dal 22% al 27, con un obiettivo del 30% fissato per il 2026.

La partecipazione al Top Supplier Award avviene automaticamente: sono candidati tutti i fornitori qualificati, iscritti all’Albo Fornitori di Gruppo Cap e aggiudicatari di appalti, purché in possesso dei requisiti normativi e contrattuali previsti. Attraverso il Top Supplier Award, Gruppo Cap conferma la volontà di fare della propria rete di imprese un elemento strategico per garantire servizi di eccellenza e costruire un ecosistema industriale responsabile, sicuro e trasparente.

