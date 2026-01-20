

Washington, 20 gen. (Adnkronos) - "Hanno un disperato bisogno di quell'accordo con noi. Hanno lottato duramente per ottenerlo. Abbiamo in programma molti incontri sulla Groenlandia a Davos. Credo che le cose andranno molto bene". Lo ha detto ai giornalisti alla Casa Bianca il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, secondo cui i Paesi che si oppongono ai suoi piani sulla Groenlandia rispetteranno gli impegni finanziari assunti con gli Stati Uniti.

