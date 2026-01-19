

Washington, 19 gen. (Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affrontato le tensioni con l'Europa sulla Groenlandia sulla sua piattaforma social Truth Social, scrivendo che "per 20 anni la Nato ha detto alla Danimarca che avrebbe dovuto rimuovere la minaccia russa dalla Groenlandia. Sfortunatamente, la Danimarca non è stata in grado di fare nulla al riguardo". Secondo lui, "Ora è il momento, e lo faremo!"

