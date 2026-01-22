

Roma, 22 gen. (Adnkronos) - "Anche dentro al Pse abbiamo appena discusso quanto dobbiamo stare accanto alla Groenlandia e alla Danimarca a sostegno della loro integrità territoriale che è un presupposto fondamentale del diritto internazionale. Sono colpita dal fatto che in questa vicenda il nostro governo non sia riuscito a dire cinque semplici parole e cioè che la Groenlandia è dei groenlandesi, che l'integrità territoriale di uno Stato europeo non si tocca, che la Groenlandia non è in vendita". Lo ha detto la segretaria del Pd, Elly Schlein, a margine del pre-vertice del Partito socialista europeo a Bruxelles.

"Ecco, ci ha colpito non vedere il governo italiano prendere questa semplice posizione, certamente la condividiamo qui all'interno del Partito Socialista Europeo e del Gruppo Socialdemocratico e su questo faremo ogni sforzo di supporto alle iniziative della Commissione che vanno in questa direzione".

"Aggiungo anche, noi abbiamo un una questione aperta. I dazi non è che sono spariti ieri, i dazi sono ancora lì per effetto del accordo che avevamo giudicato, un cattivo accordo qualche mese fa, un accordo troppo accondiscendente verso Trump. Ora io credo che ci aspettiamo dall'Europa una risposta di investimenti comuni e anche naturalmente di apertura a nuove relazioni commerciali. Ha parlato molto bene il Premier canadese Carney in questi giorni quando ha detto che quando le medie potenze non sono al tavolo sono nel menu. Ecco io credo che l'Europa oggi debba fare quel salto in avanti di integrazione perché rischia di essere completamente schiacciata dagli Stati Uniti da un lato, dalla Cina, dalla Russia dall'altro".

