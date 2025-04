Nuuk, 27 apr. (Adnkronos/Afp) - Il nuovo primo ministro della Groenlandia ha dichiarato che l'isola artica non sarà mai una "proprietà" da acquistare, criticando le dichiarazioni degli Stati Uniti sull'annessione del territorio autonomo danese e definendole una mancanza di rispetto.

"Non saremo mai e poi mai una proprietà che chiunque può acquistare, e questo è il messaggio che ritengo più importante comprendere", ha detto Jens-Frederik Nielsen ai giornalisti parlando insieme al primo ministro danese Mette Frederiksen, durante la sua prima visita in Danimarca dopo l'insediamento.