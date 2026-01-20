Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Le minacce di Trump non vanno sottovalutate: giusta la scelta del Parlamento europeo di congelare l’accordo commerciale con gli Usa. Ora gli Stati membri lavorino insieme per difendere l’Europa. È un passaggio difficile: facciamone l’occasione per unirci di più". Lo scrive sui social Pierfrancesco Maran del Pd.
Groenlandia: Maran, 'bene Parlamento Ue su congelamento accordo con Usa'
20 gennaio, 2026 • 18:33
