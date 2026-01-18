

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "Da Stato sovrano a suddito di Washington, da grande Paese fondatore dell’Unione europea a provincia americana degli Usa trasfigurati dall'amministrazione Trump: dopo 4 anni di Giorgia Meloni, l’Italia si risveglia più piccola, ininfluente, fuori dai giochi in politica estera. E la stessa premier si sta forse rendendo conto di essersi seduta dalla parte sbagliata della Storia sposando acriticamente la presidenza Trump, isolandosi dall’Ue". Lo afferma il segretario di Più Europa Riccardo Magi.

"D’altronde abbiamo un governo in cui il secondo partito della sua maggioranza, la Lega, festeggia di essere sotto schiaffo degli USA. Noi siamo per l’indipendenza e l’autodeterminazione della Groenlandia, contro le mire imperialiste di Donald Trump, che vuole depredare delle risorse naturali un pezzo di Europa, rischiando di far deflagrare l’Alleanza Atlantica. Il ricatto sui dazi va respinto con fermezza. Anche perché l’esigenza di sicurezza per gli Stati Uniti, per l’Europa e per il mondo intero passa attraverso l’Alleanza atlantica, nel rispetto reciproco dei Paesi membri”.

