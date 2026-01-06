

Roma, 6 gen. (Adnkronos) - “'L’integrità territoriale e i confini di Danimarca e Groenlandia sono principi inviolabili'. Macron, Merz, Meloni, Sánchez, Starmer e Tusk prendono finalmente posizione, a fianco della premier danese Frederiksen, contro le minacce di Trump. L’Unione Europea balbetta, vittima delle sue divisioni, ma l’Europa c’è". Lo scrive sui social l'eurodeputato Pd, Giorgio Gori, sui social.

