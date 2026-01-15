

Roma, 15 gen. (Adnkronos) - "Mandare soldati in Groenlandia? Non è una gara a chi manda i militari in giro per il mondo, il nostro è un atteggiamento razionale. Abbiamo chiesto che fosse la Nato a coordinare, noi dobbiamo unire e non spaccare. Cento, duecento soldati in Groenlandia che fanno? Sembra l'inizio di una barzelletta...". Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, rispondendo ai cronisti al Senato.

