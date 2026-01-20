

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "I leader europei stanno commettendo lo stesso errore fatto nel primo confronto sui dazi con Trump che ha determinato poi il disastro dell'accordo di Turnberry. Invece di reagire pubblicamente, ognuno per proprio conto, dovrebbero aspettare di parlarsi, definire una linea comune e applicarla". Lo scrive Carlo Calenda sui social.

"Personalmente sono per una risposta durissima, ma in ogni caso ciò che i capi di governo devono evitare è di entrare in una sorta di frenesia di dichiarazioni individuali - Macron e il Bazooka, Von der Leyen con i 93 mld di dazi, Meloni con 'vogliamoci bene' e Merz e Starmer alla finestra. Bastava un comunicato congiunto che ribadisse che davanti a nuovi dazi avremmo reagito in modo duro e congiunto. Fine. Il come e quanto va deciso a porte chiuse".

"Non riusciamo ad evitare di dare un senso di paura, disunione e spaesamento; la cosa peggiore quando si ha a che fare con un prepotente. Comprendo la paura per le ripercussioni economiche e finanziarie di uno scontro. Ma non possiamo evitarle. Trump continuerà ad attaccarci finchè non capirà che proprio le ripercussioni economiche rischiano di alienargli congresso, finanziatori ed elettori".

