

Roma, 18 gen. (Adnkronos) - "In risposta alla minaccia di dazi di Trump, Meloni parla di 'incomprensioni' fra le due sponde dell’Atlantico. Ma seriamente? Sovranismo e orgoglio nazionale lo avete lasciato alla campagna elettorale?". Lo scrive Carlo Calenda sui social.

"Trump -aggiunge il leader di Azione in un video- ha già minacciato nuovi dazi, e ce ne ha già messi un sacco, ai Paesi europei che sono andati a difendere la Groenlandia rispetto alle minacce di Trump. La risposta di un continente che si vuol far rispettare dovrebbe essere: 'Ok, mettici i dazi, te li rimettiamo anche noi'. La presidente del Consiglio ha invece detto che è stata una incomprensione. Trump non ha capito. Non era una cosa per difendere la Groenlandia dagli americani ma dai cinesi e dai russi che però al momento con la Groenlandia non c'entrano nulla. Mi ricorda un po' questa storia, che si racconta a Napoli, di due che incontrano e uno sputa nell'occhio all'altro e l'alro guarda sopra e dice: 'Chiove', per non dovere rispondere".

"Ecco Meloni facciamo un po' i sovranisti, un po' di orgoglio nazionale, un po' di dignità nazionale quella di cui avete parlato nei campi Hobbit allo sfinimento. Insomma, facciamo 'una cosa de destra'. Rispondiamo a Trump come si deve".

