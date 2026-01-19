

Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Le borse di tutta Europa sono in rosso. L’economia europea è sottoposta a scosse violente provocate dalle minacce americane. Eppure ancora una volta Meloni è tiepida con Trump nel tentativo di mediare. Una sudditanza inaccettabile. Dimostri di avere a cuore l’Europa e chieda che sia applicato lo strumento di risposta sui dazi e si colpiscano le multinazionali americane. Dalla Groenlandia al Venezuela, il futuro del mondo non può essere disegnato da chi vuole fare a pezzi il diritto internazionale". Così in una nota Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

