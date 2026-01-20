

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "Sta succedendo qualcosa nella destra europea. Qualcosa che sta rendendo Giorgia Meloni sempre più eccentrica rispetto all’evoluzione delle posizioni dei conservatori e dei “patrioti” europei. Nel giro di pochi giorni, sotto la sferza trumpiana della Groenlandia e dei dazi, abbiamo assistito a alcune significative prese di posizione". Lo scrive sui social il senatore Enrico Borghi, vicepresidente di Italia Viva.

"Jordan Bardella (Rn), Alice Weidel (Afd) e Nigel Farage (Reform Uk) si sono schierano contro l'annessione della Groenlandia e i dazi. Lo hanno fatto in nome del sovranismo e del nazionalismo", ricorda Borghi.

"Il benaltrismo di Giorgia Meloni, preoccupata al tempo stesso di non venire scavalcata dalla Lega in materia di ortodossia Maga e di non perdere i favori di Trump, sta ottenendo il risultato di isolare l’Italia rispetto ai propri interlocutori europei. Sia sul piano istituzionale che su quello politico. E improvvisamente conclude il senatore Iv - Giorgia Meloni non sa più come e dove stare. Se non nel campo dell’irrilevanza

