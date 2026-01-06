Roma, 6 gen. (Adnkronos) - *La dichiarazione congiunta sulla Groenlandia di alcuni leader europei, tra cui la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, riconduce il tema della sicurezza nell’area artica nella serietà di un confronto che va condotto necessariamente all’interno della Nato, Stati Uniti compresi. Si tratta senz’altro di una nuova dinamica geopolitica che l’Occidente ha il dovere di affrontare unitariamente". Lo dice in una nota Deborah Bergamini, responsabile del Dipartimento Esteri e vice segretaria nazionale di Forza Italia.
"Sfaldature dell’integrità territoriale porterebbero a delle conseguenze inimmaginabili, certamente dannose per un blocco democratico che mai come in questo momento deve rimanere coeso sulla base dei valori che da oltre ottant’anni lo accomunano”.