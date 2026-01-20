

Roma, 20 gen. (Adnkronos) - "L’unica strada per l’Europa è una sola: reagire in modo unitario alle imposizioni dei dazi di Trump. Non si può più indugiare, non si può continuare a fare finta di nulla come sta facendo il governo Italiano. Giorgia Meloni deve dire con chiarezza da che parte sta: l’arroganza e la spregiudicatezza di Trump meritano un sussulto di orgoglio. Difendere l’Europa significa difendere il lavoro, le imprese e i nostri valori che non sono barattabili per gli interessi del più forte di turno. La Groenlandia non è merce di scambio. Pieno sostegno e solidarietà ai danesi. O l’Europa alza la testa insieme, o verrà schiacciata dagli interessi dei sovranisti che hanno come unico obiettivo quello di disgregarla”. Lo scrive su Facebook il senatore Alessandro Alfieri, capogruppo Pd in commissione Esteri.

