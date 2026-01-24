Roma, 24 gen. (Adnkronos) - Il 62 per cento degli italiani è per nulla d'accordo con la posizione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Solo il 15 per cento si dice molto o abbastanza favorevoli. A rilevarlo un sondaggio dell'Istituto Piepoli.
Groenlandia: 62 per cento italiani dice no a posizione Trump
24 gennaio, 2026 • 11:52
Roma, 24 gen. (Adnkronos) - Il 62 per cento degli italiani è per nulla d'accordo con la posizione del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. Solo il 15 per cento si dice molto o abbastanza favorevoli. A rilevarlo un sondaggio dell'Istituto Piepoli.