PHOTO





Milano, 27 ott. (Adnkronos) - La cabina Comasina “contribuisce all'efficienza energetica della nostra città, in un momento in cui la richiesta continua ad aumentare. Si pensi alle ondate di calore nei tre o quattro mesi estivi, in cui i condizionatori in città funzionano senza soluzione di continuità. Questi servizi contribuiscono a migliorare l'efficienza complessiva di Milano”. Lo ha detto Elena Grandi, assessora all’Ambiente e Verde del Comune di Milano, all’inaugurazione della nuova cabina elettrica primaria nel capoluogo lombardo.

L'intervento “mostra un'attenzione particolare da parte di A2a, che è riuscita a realizzare questa nuova cabina primaria all'interno di un'area già occupata da una precedente struttura, senza alcun consumo di suolo e recuperando e riutilizzando un edificio esistente - afferma Grande - Tutto questo fa sì che si possa parlare concretamente di sostenibilità e di miglioramento del servizio”, conclude.

