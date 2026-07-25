

Roma, 25 lug. (Adnkronos) - E' della Mclaren di Lando Norris il miglior tempo nelle terze prove libere del Gp di Ungheria di F1. Il pilota britannico torna ad essere il più veloce con il crono di 1:17.939, precedendo la Ferrari di Lewis Hamilton a +0.117 e la Mercedes di Kimi Antonelli a +0.129.

Segue l'altra rossa di Charles Leclerc, con il quarto tempo, poi la McLaren di Oscar Piastri, la Mercedes di George Russel e la Red Bull di Max Verstappen. A chiudere la top ten Isack Hadjar con l'altra Red Bull, la Racing Bulls di Liam Lawson e l'Audi di Nico Hulkenberg. Alle 16 scatteranno le qualifiche.

