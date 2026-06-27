

Spielberg, 27 giu. - (Adnkronos) - George Russell centra la pole position nel Gp d'Austria. Sul circuito del Red Bull Ring l'inglese, al volante della Mercedes, gira in 1'06"113 precedendo le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1'06"349) e del connazionale Lewis Hamilton (1'06"408). Quarto posto e seconda fila per uno sfortunato Kimi Antonelli (1'06"414): il pilota emiliano della Mercedes è costretto ad alzare il piede dall'acceleratore nel giro decisivo per la pole perché l'olandese della Red Bull Max Verstappen va a muro e i commissari di gara espongono le bandiere gialle. Quinto tempo proprio per Verstappen (1'06"475) che si lascia alle spalle le due McLaren dell'inglese Lando Norris (1'06"502) e dell'australiano Oscar Piastri (1'06"511).

