

Roma, 19 nov (Adnkronos) - “Ieri sera Giorgia Meloni è tornata con il suo stile unico ad attaccare il presidente Romano Prodi con una aggressività che si spiega solo alla luce della sua inadeguatezza a svolgere il suo ruolo sia in Italia che all’estero. Comprendo che il confronto con il prestigio e l’autorevolezza di cui Prodi gode rappresenti per lei un rovello ma non è aggradendo o saltando sul palco qua e là, che potrà risolvere il suo personale problema". Lo dice la senatrice del Pd Sandra Zampa.

